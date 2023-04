Covid: fino a maggio visite limitate in ospedali Liguria

(ANSA) - GENOVA, 04 APR - Fino a maggio le limitazioni in vigore alle visite ai degenti negli ospedali liguri non torneranno allo stato di normalità pre covid. Lo spiega l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola rispondendo in Consiglio regionale a due interrogazioni presentate dai capigruppo Stefano Mai (Lega) e Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

Al momento sono i direttori sanitari le autorità titolate ad adottare misure precauzionali più restrittive rispetto a quelle indicate dalla normativa per le visite ospedaliere in Liguria garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a 45 minuti, in alcuni casi fino a un'ora. A ogni direttore sanitario compete stabilire modalità e tempi delle visite anche diversi tra gli ospedali liguri.

"Siamo in attesa che il Ministero della Sanità recepisca le nuove indicazioni dell' Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che verosimilmente arriveranno a maggio - prevede Gratarola - cioè a maggio è molto probabile che l'Oms faccia cessare lo stato epidemico-pandemico del covid trasformando la circolazione virale alla stregua di qualunque forma virale".

"Ci sono dei reparti dove l'attenzione alle visite deve essere totale, potete immaginare i reparti di terapia intensiva o i centri trapianti, che sono assolutamente diversi rispetto a un reparto ortopedico", evidenzia l'assessore.

Il capogruppo della Lega Mai denuncia che "alcune strutture sanitarie liguri consentono visite di solo un'ora ogni due giorni, in media mezz'ora al giorno, sotto il minimo di 45 minuti al giorno previsti dalla normativa, serve un passaggio con tutti i direttori sanitari per uniformare le regole".

Per il capogruppo di Linea Condivisa Pastorino "l'assessore Gratarola non vuole assumersi alcuna responsabilità, vuole aspettare maggio, lasciando ogni direttore sanitario fare quello che vuole". (ANSA).