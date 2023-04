Comunali Ventimiglia: Scullino, c'è chi ha tradito il mandato

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 04 APR - "C'è stato chi ha tradito il mandato degli elettori. Io no, sono di nuovo qui a metterci la faccia, perché scelgo Ventimiglia". A parlare è il candidato sindaco Gaetano Scullino (civico, ex Psi e Forza Italia), 76 anni, imprenditore in pensione, ex sindaco della città di confine, la cui amministrazione, nel giugno scorso, è stata fatta cadere con una raccolta di firme a cui hanno aderito una parte della maggioranza di centrodestra (Lega e Fratelli d'Italia) e la minoranza di centrosinistra. Scullino è appoggiato da due liste civiche - Scelgo Ventimiglia e Scullino Sindaco - e da una della Democrazia Cristiana. "Quando un'amministrazione finisce in maniera traumatica, senza giustificazione e un problema politico - aggiunge - ma soprattutto per problemini di tipo personale e caratteriale e si manda al macero, tutto ciò che era già stato predisposto, lasciando la città in queste condizioni, dopo un anno di covid e la tempesta Alex, vuole dire che non vuole bene la città". E nel parlare di chi ha tradito il mandato, Scullino punta il dito contro l'attuale candidato sindaco del centrodestra, all'epoca parlamentare, Flavio Di Muro (Lega), accusato di essere il regista della caduta dell'amministrazione: "Chi va dal notaio nottetempo vuol dire, che non ha motivazioni. Lo sapevo già il 13 giugno che voleva fare il candidato sindaco (l'amministrazione è ufficialmente caduta il 23 giugno, ndr)".

Non tutta la Lega, tuttavia, era d'accordo a far cadere Scullino, come testimoniano l'ex presidente del Consiglio comunale, Andrea Spinosi e l'ex assessore Eleonora Palmero, che hanno lasciato il partito per candidarsi con Scullino; mentre l'ex leghista Marcello Bevilacqua è entrato in Fratelli d'Italia. (ANSA).