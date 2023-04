Rapine e spedizioni punitive, è allarme a Fiumara a Genova

(ANSA) - GENOVA, 03 APR - E' allarme baby rapinatori nella zona del centro commerciale Fiumara a Genova Sampierdarena. La scorsa notte gli agenti delle volanti hanno arrestato due minori stranieri non accompagnati tunisini che poco prima avevano rapinato due ragazzi all'uscita di un locale in via Degola.

Secondo una prima ricostruzione i due sono stati circondati da un gruppo di giovanissimi e dopo essere stati spintonati sono stati costretti a consegnare soldi e telefonini. All'arrivo delle volanti, il gruppo è riuscito a scappare ma i due minori sono stati raggiunti dagli agenti che gli hanno trovato addosso quanto preso ai due malcapitati.

Sabato pomeriggio, un poliziotto ha fermato e poi fatto denunciare un uomo di 40 anni, albanese, che voleva andare a "dare una lezione" a dei connazionali colpevoli di avere rapinato, sempre in zona Fiumara, i suoi figli. A metà marzo, sempre la polizia ha denunciato un minorenne tunisino non accompagnato che ha tirato un pugno in faccia a un disabile di 20 anni che aveva salutato due ragazze che stavano parlando con lui. Due minorenni albanesi sono stati denunciati dai carabinieri, sempre a metà marzo, perché avevano ferito con un cacciavite un altro minore egiziano di nuovo nei giardini della Fiumara. I tre erano tutti ospiti della stessa struttura di accoglienza. A Castelletto, invece, un minorenne di origini magrebine era stato circondato e aggredito da un gruppo di 20 ragazzi che, armati di catene, lo avevano rapinato. La vittima era finita al Galliera per le escoriazioni (ANSA).