Nascondeva droga dentro uovo di Pasqua, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 03 APR - Non la solita sorpresa, parafrasando gli slogan pubblicitari. Questa volta dentro l'uovo non c'era il solito portachiavi ma droga pronta per essere spacciata. A scoprirlo è stata la polizia che ha arrestato un uomo di 31 anni. Gli agenti del commissariato Prè a Genova avevano avuto una segnalazione di un possibile spacciatore che teneva la droga nella sua casa in piazza Adriatico. Mercoledì i poliziotti lo hanno fermato per un controllo e poi è scattata la perquisizione in casa. Dentro un mobile è stato trovato un contenitore a forma di uovo, di quelli usati per contenere le sorprese nelle uova di cioccolata, con dentro un bilancino di precisione, due involucri con più di 80 grammi di cocaina e altri 24 involucri più piccoli. In un altro contenitore sono state trovate altre 6 confezioni, con quasi 15 grammi di cocaina. Durante la perquisizione sono stati trovati anche 4.440 euro suddivisi in piccoli tagli e più di 14 grammi di hashish.

