Genova ospiterà convention nazionale Sommelier italiani

(ANSA) - GENOVA, 03 APR - È Genova la città scelta per la Convention nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier, l'evento che riunisce tutti i membri dell'associazione, addetti ai lavori e appassionati di vino per aggiornamenti e novità del settore. L'evento si terrà nel capoluogo ligure dal 24 al 26 novembre 2023. La notizia è stata annunciata durante Vinitaly allo stand della Regione Liguria alla presenza del sottosegretario all'Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra, del vicepresidente e assessore di Regione Liguria all'Agricoltura Alessandro Piana, del presidente nazionale di Ais Sandro Camilli e di Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria. Il primo Congresso Nazionale AIS fu organizzato a Salice Terme nel 1967.

Organizzato ogni anno in una città diversa, oggi è giunto alla 55ª edizione.

Per la nuova il Congresso cambia format e si trasforma in una vera e propria Convention, per la prima volta aperta al pubblico, che avrà come fil rouge il tema del 'Paesaggio'. A Genova tre giorni densi di appuntamenti ed experience enogastronomiche, durante i quali si terranno l'assemblea dei soci e una tavola rotonda con la partecipazione di nomi di grande rilievo. I temi legheranno il paesaggio, l'ecosostenibilità e i cambiamenti climatici non solo al mondo della viticoltura e del vino. L'ultimo giorno del Congresso, il 26 novembre 2023, inoltre, si terranno le finali del concorso Ais miglior Sommelier d'Italia.

"La Liguria è orgogliosa di ospitare la Convention Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier - spiega il governatore Giovanni Toti -i. Ancora una volta la nostra regione si conferma area di eccellenze enogastronomiche, pronta a mostrare la dinamicità e la qualità della sua produzione. Il mondo del vino porta poi con sé opportunità di sviluppo economico, come dimostra il sempre maggior successo di enoturismo ed enogastronomia. Siamo quindi convinti che questo settore, con le sue novità e i suoi appuntamenti, possa rappresentare un'ulteriore valorizzazione del territorio". (ANSA).