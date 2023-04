Calcio: idonea l'offerta dello Spezia per gestire c.s. di Follo

(ANSA) - LA SPEZIA, 03 APR - L'offerta tecnica dello Spezia per la gestione dello stadio comunale di Follo è stata ritenuta idonea dalla commissione giudicatrice che si occupa del bando di gara. Negli scorsi giorni l'apertura delle buste per l'aggiudicazione dell'area a vocazione sportiva in Val di Vara, in cui la prima squadra del club si allena da circa dieci anni e che sarà interessato da lavori di ammodernamento e ampliamento nei prossimi anni.

L'offerta della società della famiglia Platek è l'unica pervenuta. Il disciplinare di gara prevede tra l'altro la costruzione di un terzo campo da calcio in erba sintetica, ma lo Spezia avrebbe in progetto anche di realizzare un nuovo edificio con palestra, uffici, spogliatoi e sala video da dedicare alla prima squadra. Venerdì sarà esaminata l'offerta economica presso gli uffici comunali in vista dell'eventuale aggiudicazione. La concessione è di 9 anni, automaticamente rinnovabili di altri nove in caso di realizzazione delle migliorie previste a bando.

(ANSA).