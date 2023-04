Bimbo ferito a Ventimiglia, oggi audizione protetta in Procura

(ANSA) - IMPERIA, 03 APR - E' attesa per oggi, in procura a Imperia, l'audizione nelle forme protette di R., il bimbo di 6 anni trovato gravemente ferito la mattina dello scorso 19 dicembre, in via Gallardi a Ventimiglia e ricoverato all'ospedale Gaslini di Genova, dov'è stato dimesso dopo tre mesi esatti. Una vicenda per la quale sono indagati con l'accusa di lesioni gravissime personali la nonna paterna del piccolo e il compagno di lei. L'avvocato Maria Gioffrè, che assiste il padre del piccolo, contattato al telefono afferma di non voler rilasciare dichiarazioni. Si tratta comunque dell'ultimo tassello di un'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Maria Paola Marrali, che mira a far luce sulle lesioni riportate dal bambino.

In un primo momento infatti si riteneva che il bambino fosse stato picchiato, ma al momento non si esclude che possano esserci state concause. Il piccolo aveva, tra l'altro, riportato la lesione della milza, delle vertebre e la perforazione di un polmone. Si era addirittura ipotizzato, che si fosse lanciato dall'auto in corsa dei nonni. Gli inquirenti confidano nei ricordi del bambino per risolvere un caso ancora pieno di interrogativi. (ANSA).