Bacio Fedez-Rosa Chemical, gip archivia 'non è reato'

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco del festival di Sanremo 2023 non è stato atto osceno.

E' stata archiviata a Imperia l'inchiesta sulla performance andata in scena durante l'ultima serata dell'ultimo Festival di Sanremo. Gesto che ha generato polemiche ed esposti e persino la richiesta di dimissioni dei vertici della Rai.

La decisione del giudice di Imperia è stata però chiara: l'episodio non è classificabile come reato. (ANSA).