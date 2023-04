(ANSA) - LA SPEZIA, 03 APR - Aperitivi tra le opere d'arte al Museo Lia della Spezia con il vino delle Cinque Terre per gli ospiti internazionali della città. Il chiostro della struttura, l'ex convento dei frati Paolotti risalente alla prima metà del Seicento, sarà utilizzato in tre appuntamenti per altrettante degustazioni al termine di tour tematici in lingua inglese tenuti dalla storica dell'arte Tara Keny. I temi scelti riguardano il significato dei fiori nell'arte (6 aprile), il simbolismo del vino e del cibo (4 maggio) e il racconto del potere e della devozione (1 giugno). Le opere analizzate vanno dall'antichità fino al tardo Settecento. La degustazione è offerta dalla Cantina CheO di Vernazza, mentre i giardini del chiostro sono creati dal Garden Club che alterna i fiori in sintonia e dialogo con le rappresentazioni floreali della Collezione Lia. Il diritto d'uso delle opere d'arte di proprietà della famiglia Lia a favore del Comune della Spezia, sancito nel 1996, è stato di recente rinnovato. (ANSA).