Al via il contest "Borghi in fiore", otto comuni liguri in gara

(ANSA) - GENOVA, 03 APR - Per Moconesi, ad esempio la scelta è stata quella di una valorizzazione storica con la casa del nonno di Cristoforo Colombo al centro del percorso floreale, a Pignone, invece, sarà l'occasione per incrementare quella che è già una forte tradizione legata ai fiori, e ancora le violette di Villanova d'Albenga, che sono sempre state uno dei punti di eccellenza del territorio.

Sono solo alcuni degli esempi di quello che sarà possibile ammirare in "Borghi in fiore", il contest social che premierà l'allestimento di fiori più bello tra otto comuni liguri. In gara Riva Ligure e Diano Castello per Imperia, Villanova d'Albenga e Noli per Savona, Pignone e Framura, Moneglia e Moconesi per Genova, comuni che grazie al Distretto florovivaistico Regionale e ad Agenzia in Liguria verranno abbelliti con un allestimento floreale che sarà al centro del contest, ospitato sulla pagina Facebook di Regione Liguria dal 6 al 10 aprile.

"Questo concorso nasce con l'idea di esaltare uno dei prodotti più famosi della Liguria - spiega l'assessore al Turismo Augusto Sartori - i fiori che sono conosciuti in tutto il mondo e che trovano il loro apice proprio in questa stagione.

II floraturismo si sta diffondendo sempre più in tutto il mondo e la Liguria ha tutte le carte in regola per essere la regione pioniera in ltalia di questa nuova tendenza di viaggio". Un progetto che vuole valorizzare, anche attraverso i social, non solo una delle realtà più significative per l'economia ligure quella del florovivaismo, ma anche e soprattutto le località e i borghi, vero patrimonio culturale, di tradizioni e peculiarità enogastronomiche della Liguria.

"Per gli allestimenti abbiamo scelto di valorizzare le tradizioni territoriali facendo cose diverse per ogni comune - spiega Alessandro Lanteri coordinatore florivivaistico Liguria - e quindi se Riva Ligure avrà un allestimento basato più sul fiore reciso, Framura punterà su quello in vaso, così come influiscono le differenze climatiche, perché a Moconesi c'è un clima diverso rispetto a Moneglia" (ANSA).