Morto pedone investito da una moto a Genova

Dopo tre giorni di agonia è morto in ospedale a Genova un uomo di 53 anni, padre di tre giovani, che era stato investito da una moto mentre attraversava la strada. L'uomo, ecuadoriano, si chiamava Henry Ruiz.

Nell'incidente aveva riportato un grave trauma cranico ed era stato ricoverato in rianimazione all' ospedale San Martino.

L'incidente era avvenuto nel quartiere di Bolzaneto all'alba.

Sulla dinamica sono in corso le indagini della polizia locale che ha esaminato anche alcune videocamere. (ANSA).