Ripensare il turismo nello spezzino, le proposte in un convegno

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - Ripensare il territorio spezzino e della Lunigiana storica, come un comprensorio turistico che programmi iniziative e gestione dei flussi. È il nodo al centro del convegno organizzato oggi dal Comune della Spezia al Terminal Crociere, cui ha partecipato anche la ministra del Turismo Daniela Santanché.

"Dobbiamo fare squadra per collaborare in termini di destinazione turistica, offrendo un'offerta di qualità con i territori circostanti. Ci sono le Cinque Terre, ma anche la Val di Vara che è la valle del biologico più grande in Europa, e molto altro" ha detto l'assessore al turismo Maria Grazia Frijia. Il lodo dell'iniziativa la provincia su cui si incrociano le linee colorate dei confini dei diversi comuni, che si intersecano. "Dobbiamo cercare di fare sistema insieme, da qui partiranno le proposte di pacchetto che gli operatori potranno offrire ai visitatori. In pochi chilometri andiamo da Portofino a Pisa, se fossimo in America saremmo il luogo più ricco al mondo" ha esordito il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.

Sarà un anno record per il crocierismo alla Spezia che supererà quota 700 mila passeggeri, superando il periodo pre covid. La media di spesa sul territorio per crocierista è di 90 euro. "L'83 per cento dei viaggiatori post pandemia pensa che il viaggio deve essere sostenibile - ha posto l'accento la presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre Donatella Bianchi -. Abbiamo bisogno per la gestione dei flussi nei momenti di picco di una cabina di regia a livello locale e oggi chiedo anche sua riattivato un tavolo al ministero dell'ambiente e in quello del turismo per riuscire a trovare risorse giuste per fare le infrastrutture necessarie e investire in innovazione e digitalizzazione. Abbiamo affidato un progetto per iniziare i monitoraggi dei flussi e individuare le strategie migliori per distribuire flussi, lavorando insieme per far crescere la destinazione La Spezia". (ANSA).