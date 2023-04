Con taglierino minaccia tabaccaia ma ruba solo sigarette

(ANSA) - GENOVA, 01 APR - In due sono entrati dentro unl bar tabaccheria, mentre un terzo ha fatto da palo. Uno ha scavalcato il bancone e si è diretto verso la cassa ma quando la tabaccaia ha provato a bloccarlo l'ha minacciata con un taglierino. A quel punto la donna ha iniziato a urlare, attirando l'attenzione dei passanti e così i due rapinatori sono riusciti ad afferrare solo alcuni pacchetti di sigarette prima di darsela a gambe levate.

E' successo ieri pomeriggio in via Tanini, a Bolzaneto. Le urla della titolare hanno attirato alcuni passanti che si sono messi a urlare a loro volta. Sul posto sono intervenute le volanti della questura e le indagini sono poi passate alla squadra mobile. Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per provare a ricostruire quanto successo e le strade percorse dai tre dopo la fuga. (ANSA).