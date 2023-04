Comunali Ventimiglia, leader Frontalieri è sesto candidato

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 01 APR - Roberto Parodi, 59 anni, tecnico elettronico nel Principato di Monaco, nonché segretario dei Frontalieri Autonomi Intemeli (Fai) è il sesto candidato sindaco di Ventimiglia, appoggiato da una lista civica di frontalieri e pescatori. "Il nostro programma è la semplicità: non promettiamo nulla - ha affermato stamani, alla presentazione della propria candidatura, nella sede del Fai di via Roma -. A Ventimiglia ci sono sei candidati sindaci e sedici liste - prosegue Parodi -. Con tutti questi candidati qualsiasi risultato è possibile, potremmo vincere tranquillamente anche da soli". Sulla scelta di scendere in campo alle prossime amministrative, afferma: "Insieme all'associazione abbiamo convenuto di preparare una lista e presentarci, per avere un peso politico che permetta di garantire il 5% di tassazione per i pensionati. Abbiamo ottenuto questo risultato storico, ma trattandosi di una legge di Stabilità, un domani potrebbero togliercelo".

E sulla lista Parodi sottolinea: "E' completamente civica, non fa riferimento ad alcun partito: Non è tutta di frontalieri, perché abbiamo anche ex forze dell'ordine e un gruppo che rappresenta gli appassionati del mare e della nautica da diporto". Sulla sanità per i frontalieri "un paio di mesi fa abbiamo incontrato, a Montecarlo, ministri e ambasciatori - ha detto Parodi - e prima ancora l'allora presidente del consiglio nazionale. I lavoratori frontalieri, già oggi, possono effettuare visite specialistiche nel Principato di Monaco ed essere rimborsati. Ci è stata proposta la possibilità di usufruire del centro cardiotoracico di Monaco, stipulando una convenzione. Stiamo già lavorando su questo, ma non solo: a Monaco è importante anche l'ospedale". (ANSA).