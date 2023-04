Pnrr: in arrivo 25 milioni per migliorare raccolta differenziata

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - Approvato dal ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica uno stanziamento di 25 milioni di euro di fondi del Pnrr a favore di 25 progetti liguri per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Progetti presentati dalle Province, dai Comuni e dalla Città metropolitana analizzati e supportati da regione Liguria, che ha svolto un ruolo di coordinamento, con l'obiettivo di incrementare sempre di più l'efficienza e la funzionalità della raccolta differenziata a livello regionale.

I fondi serviranno per la realizzazione di centri di riuso, isole ecologiche, centri comunali di raccolta, l'acquisto di isole ecologiche, di attrezzature e cassonetti intelligenti, la dotazione di sistemi di tracciamento e rilevamento sui veicoli per la gestione della raccolta differenziata.

"Grazie a questo finanziamento - ha spiegato l'assessore all'ambiente e al ciclo dei rifiuti Giacomo Giampedrone - la nostra regione prosegue nel percorso virtuoso avviato con la riforma del 2015: si tratta di uno stanziamento importante, ben 25 milioni di euro a livello regionale, di cui 8 solo per la città di Genova. Un risultato molto significativo per il sistema che certifica la bontà della programmazione a livello generale.

I progetti finanziati potranno essere realizzati rapidamente, viste le loro caratteristiche e siamo convinti che ci permetteranno di registrare risultati significativi, con un netto incremento della qualità e della quantità della raccolta".

