Inchiesta su sanità Savona, Corte Appello assolve tutti

La Corte d'Appello di Genova ha assolto con formula piena gli ex vertici della Asl 2 savonese e alcuni medici e dirigenti dell'ex Gsl, un consorzio sanitario privato che nello scorso decennio gestiva il reparto di Ortopedia dell'ospedale di Albenga (Savona). Si tratta di Flavio Neirotti (ex direttore generale Asl 2), Graziella Baldinotti Tizzoni (ex direttore amministrativo Asl 2), Claudia Agosti (ex direttore sanitario Asl 2), Alessio Albani (ex rappresentante legale di Omnia Medica, società capogruppo di Gsl) e dei medici Guido Grappiolo, Fabrizio Grilli e Giuseppe Moraca.

Alcune accuse erano cadute in prescrizione, per la maggior parte degli altri capi di imputazione erano arrivate assoluzioni piene già in primo grado nel maggio 2021. Le condanne decise in quella sede dal Tribunale di Savona sono state cancellate questa mattina dalla Corte d'Appello di Genova (per i manager perché "il fatto non sussiste" e per i medici perché "non costituisce reato"). "Una sentenza di verità - è il commento di Franco Vazio e Claudio Schiaffino, avvocati del medico Guido Grappolo -. Una decisione che chiude definitivamente una storia che ha afflitto un grande professionista. Una assoluzione con formula piena che non lascia spazi a commenti e dubbi".

"Non ho mai avuto dubbi che sarebbe emersa la mia totale innocenza e quella degli altri imputati - dice Alessio Albani - ma questi 9 anni sono stati lunghi e dolorosi per me e la mia famiglia. Un pensiero speciale a tutti i lavoratori Gsl, che hanno pagato più di tutti le conseguenze di questo processo: grazie a loro avevamo creato una vera eccellenza". (ANSA).