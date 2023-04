Due uomini di Rapallo arrestati per furto 23 chili metadone

A fine febbraio erano stati rubati 23 chili di farmaci stupefacenti, tra metadone e soboxine, dal Sert dell'ospedale di Lavagna (Genova). I carabinieri di Sestri Levante hanno identificato e arrestato i due presunti autori. In manette sono finiti due uomini di 54 e 42 anni, entrambi di Rapallo (Genova). Dopo il furto il servizio di assistenza ai pazienti era stato dirottato ad altre strutture per la carenza di farmaci.

I militari avevano setacciato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e sono riusciti a ricostruire gli spostamenti dei presunti autori del furto. Nel corso di una perquisizione in casa uno dei due i carabinieri hanno trovato due litri del metadone rubato. (ANSA).