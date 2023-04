Confindustria Nautica e Dogane, protocollo per collaborare

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - Confindustria Nautica e Agenzia delle dogane e dei monopoli stringono la collaborazione con la firma di un protocollo che punta a rafforzare gli strumenti e le modalità di dialogo. Il documento, firmato il 29 marzo, prevede un tavolo di consultazione reciproca, coerente con i criteri di semplificazione amministrativa nel rispetto degli obblighi doganali "per agevolare la riduzione dei fattori di rischio della filiera della nautica". "E' un ulteriore importante passo per fornire alle imprese della filiera nautica il supporto necessario per lavorare al meglio con gli uffici delle Dogane", commenta il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi.

"Con la circolare 20/2022 sono già state riconosciute agevolazioni in merito alle garanzie che cantieri e imprese italiane del refitting di unità da diporto devono rilasciare per i lavori di manutenzione di imbarcazioni e navi battenti bandiera extra UE e le prime operazioni sono già state implementate con soddisfazione a Genova e Viareggio" spiega Confindustria Nautica, sottolineando che misure ancora più favorevoli sono riservate alle aziende certificate Aeo (Operatore economico autorizzato) e uno degli obiettivi del protocollo è proprio favorire la diffusione della certificazione e snellire le procedure per ottenerla. "Lo status di Aeo è il corretto strumento di compliance per avvicinare le imprese della filiera nautica all'amministrazione, con rilevanti reciproci vantaggi" commenta Andrea Zucchini, direttore centrale ad interim dell'Agenzia delle dogane. (ANSA).