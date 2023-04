Cantieri autostrade, riapre in anticipo la galleria sulla A10

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - Diminuiscono in Liguria i disagi lungo la rete autostradale. Ha riaperto oggi con 5 settimane di anticipo rispetto al programma la galleria Castello I lungo il tratto della A10 compreso tra Arenzano e l'allacciamento con la A26 in direzione Genova, oggetto in questi mesi di importanti lavori di ammodernamento. Ad annunciarlo in una nota è la società Autostrade.

Da oggi in poi sulla A10 nel tratto tra Arenzano e la Galleria Terrarossa sarà dunque possibile viaggiare su tre corsie invece che su due.

"La galleria avrà 50 anni di "vita nuova" con il blindaggio metallico "Linear Plates" che costituisce, strutturalmente, il nuovo rivestimento definitivo della galleria - ha spiegato Autostrade-. Si tratta di una nuova tipologia di rivestimento a tecnologia avanzata, più performante e alla sua prima applicazione in Italia. Nel corso delle lavorazioni all'interno della Castello I si è inoltre proceduto con l'esecuzione delle attività più impattanti previste per il rinforzo strutturale della galleria Castello II, sfruttando la medesima cantierizzazione e riducendo quindi sensibilmente l'impatto sull'esercizio. La galleria Castello I era stata oggetto nel 2020 di una ispezione approfondita nell'ambito del piano di Assessment Gallerie messo in atto da ASPI su tutta la propria rete, a seguito della quale si era reso necessario un intervento di ripristino strutturale dell'opera mediante la realizzazione di un sottarco in centine per un'estensione di circa 25 m. La realizzazione di questo intervento aveva determinato un sensibile restringimento della carreggiata da 3 a 2 corsie".

"Al rivestimento definitivo di nuova realizzazione, secondo quanto convenzionalmente definito dalla normativa, è assegnata la cosiddetta "Vita Nominale di progetto" pari a 50 anni: significa che alla galleria è stata regalata una vita nuova di 50 anni" ha concluso Autostrade. (ANSA).