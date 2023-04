Coda segna, Martinez salva, il Genoa vola: Reggina sconfitta 1-0

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - La quarta vittoria consecutiva del Genoa, la quinta al Ferraris, porta la firma di Massimo Coda tornato titolare dopo l'assenza per infortunio. Ma anche quella di Josep Martinez, il portiere spagnolo rossoblù che all'ultimo minuto di recupero con un colpo di reni ha deviato sopra la traversa un pallonetto di Canotto che sembrava destinato in rete.

Per il Genoa si tratta anche della quinta vittoria casalinga consecutiva ma soprattutto il Grifone mantiene inviolata la porta al Ferraris da quando Gilardino è stato promosso allenatore della prima squadra. I rossoblù hanno dunque imposto la legge di Marassi anche ad una Reggina ruvida e pronta a sfidare i padroni di casa più sul piano della fisicità che su quello del gioco.

Un'occasione dopo pochi minuti per Strelec e poco altro per gli ospiti che al 36' hanno subito il colpo di biliardo di Coda il cui diagonale rasoterra è passato tra le gambe di Gagliolo per infilarsi nell'angolino più lontano. E nel finale di tempo il Grifone ha legittimato il vantaggio prima con Coda, errore da buona posizione, poi con Badelj il cui tiro è stato respinto da Colombi.

Nella ripresa poco gioco, tanti falli ed emozioni soprattutto nel recupero. Un parapiglia che ha portato all'espulsione di Sturaro, direttamente dalla panchina dopo il cambio, una traversa di Badelj su punizione dal limite e la parata di Martinez che giustamente al triplice fischio è stato travolto dalle feste dei compagni.

Con questo successo il Genoa si porta a tre punti dal Frosinone e allunga su Sudtirol e Bari, per la squadra di Gilardino la serie A diretta è sempre più vicina. (ANSA).