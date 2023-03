Mare, medioevo e high tech pilastri della cultura a Genova

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - Genova, già capitale italiana del libro 2023, ha lanciato oggi il suo piano strategico della cultura per il prossimo triennio. Ogni anno sarà caratterizzato da un tema specifico a partire da quello del 2023, "Genova e il mare". Nel 2024: il tema caratterizzante sarà "Genova e il Medioevo" e nel 2025 "Genova nell'Ottocento" a concludere il piano nel 2026 il tema "La trasformazione urbana e l'innovazione tecnologica".

Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Marco Bucci, il coordinatore del tavolo della cultura Giacomo Montanari e la presidente di Palazzo Ducale fondazione per la cultura Serena Bertolucci.

"Il lavoro di squadra è veramente la base di tutto quello che è stato fatto fino adesso. Questa è la grande differenza che abbiamo oggi rispetto agli anni precedenti. Il lavoro di squadra ha portato all'individuazione dei fili comuni e alla possibilità di avere tutti quanti allineati su uno stesso obiettivo. Abbiamo identificato gli obiettivi per i prossimi tre anni seguendo linee guida che saranno una componente fondamentale - ha sottolineato Bucci -: vuol dire che tutti quelli che faranno cultura a Genova avranno questo filo comune su cui si dovranno orientare, che non vuol dire che non si possono fare anche cose diverse".

"La scelta è stata quella di trovare delle chiavi di lettura che possano intersecare tutti quelli che a Genova fanno cultura -ha aggiunto Montanari-, soprattutto ovviamente gli attori pubblici. Questo sarà l'anno dedicato al mare che non significa l'obbligo di fare tutto a tema mare, ma certamente questo è un aggregatore. Il 2024 sarà dedicato alla Genova del Medioevo, quindi anche a riscoprire a ridare luce tutti quegli aspetti importanti di una città che in quei secoli è stata davvero la regina del Mediterraneo" e tra gli obiettivi ci sarà quello di rendere il museo di Sant'Agostino, già al centro di lavori di ristrutturazione, il più importante museo europeo dedicato al medioevo. (ANSA).