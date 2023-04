Il teatro unisce giovani con disagio, è il progetto 'Insieme'

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - Con un abbraccio è caduto quel muro invisibile che spesso isola chi ci appare un po' diverso.

Capacità dell'arte, miracolo del palcoscenico. A rendere possibile questo incontro è stato il progetto nazionale "Insieme", ideato da F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatoriale che si conclude domani a Genova con un convegno e uno spettacolo. Nel corso dei 21 laboratori che hanno attraversato tutta l'Italia, è stata offerta a giovani dai 18 ai 30 anni un'esperienza di teatro amatoriale come occasione di incontro con coetanei e persone in situazioni di disagio o di fragilità (comunità educative, carcere minorile, strutture che ospitano disabili psichici o di accoglienza per minori stranieri non accompagnati) allo scopo di intraprendere insieme attività ludico-ricreative e artistiche. Con la guida di formatori e docenti esperti, i partecipanti hanno intrapreso una formazione, tramite laboratori, sui linguaggi del teatro d'attore e di figura, insieme ai giovani ospiti delle comunità con l'obiettivo di raccontare e rappresentare in una performance pubblica finale una fiaba, mito o leggenda del territorio di appartenenza, anche attraverso la costruzione e l'utilizzo di burattini, teatrini, maschere, oggetti e costumi di scena, canzoni e melodie del repertorio popolare. Il risultato del progetto "Insieme" sarà illustrato nel corso del convegno "Il teatro strumento per l'inclusione sociale", coordinato dal consigliere nazionale F.I.T.A. Giunio Lavizzari Cuneo. Il sottotitolo del convegno, "Il ruolo dell'associazionismo del terzo settore nel futuro delle comunità", chiarisce l'orizzonte dentro al quale si è sviluppata l'attività durante la realizzazione del progetto e le prospettive di crescita sociale con cui questo si inserisce nella vita comune.

La giornata si concluderà al Teatro Verdi di Genova (piazza Oriani), alle ore 20,30 con lo spettacolo "Il battito del sole", in cui si combinano danza, canto e recitazione, poesie, canzoni e storie vere. Gli artisti coinvolti sono ragazzi appartenenti a strutture della Consulta Dicesana alla loro prima esperienza di palco e la Compagnia Musicalmente APS della F.I.T.A. di Genova.

(ANSA).