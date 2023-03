EdiliziAcrobatica cresce in doppia cifra nel 2022, utile +37%

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - Per EdiliziAcrobatica il 2022 è stato un anno di crescita a doppia cifra. Il progetto di bilancio di esercizio approvato dal cda della società genovese, specializzata in lavori di ristrutturazione su esterni tramite l'utilizzo della doppia fune di sicurezza, quotata sul segmento Euronext Growth Milan e Paris, registra ricavi consolidati a 134,5 milioni (+52,4%), utile netto 15,2 milioni (+37%), Ebitda 31 milioni (+45,5%) con la posizione finanziaria netta passata dagli 11,08 milioni del 2021 a 3,6 milioni.

"Il 2022 per noi ha rappresentato un anno di grande crescita - ha commentato Riccardo Iovino ceo e fondatore di EdiliziAcrobatica -, non solo da un punto di vista finanziario, ma anche di apertura verso mercati stranieri come quello spagnolo e monegasco, ai quali proprio di recente si è affiancato quello del Middle East". E il 2022 è stato anche l'anno dell'inaugurazione della nuova business unit EA Monumenti che si occupa di restauro, conservazione e tutela del patrimonio artistico italiano. Il cda ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,50 euro per azione, in aumento del 67% rispetto allo 0,30 del 2021. (ANSA).