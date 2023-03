Melgrati fa il bilancio di fine mandato: ad Alassio 30 mln di opere

(ANSA) - ALASSIO, 29 MAR - Il sindaco di Alassio (Savona), Marco Melgrati, ha presentato questa mattina il bilancio dei suoi 5 anni dei amministrazione. Il comune savonese andrà al voto alle prossime elezioni amministrative. Il documento è composto da oltre 70 pagine e riassume quanto fatto dalla terza amministrazione targata Melgrati (che era già stato sindaco per due mandati dal 2001 al 2010). In primis 30 milioni di euro di opere pubbliche: "Un numero impressionante - dice il sindaco - soprattutto se paragonato a quanto fatto dalle due amministrazioni che ci hanno preceduto: zero". Poi elenca le principali opere: "La scuola media di via Gastaldi, che sarà pronta in estate; l'acquisto del parcheggio sopra la stazione, in cui ricaveremo 100 nuovi posti auto in centro; il parcheggio su 3 piani di via Pera; due ripascimenti (e ora puntiamo al terzo, di cui sono già stati richiesti i finanziamenti); la riqualificazione di Madonna delle Grazie; il rifacimento delle passeggiate". Traguardi, ha ricordato, raggiunti nonostante diverse difficoltà. Come la lunga sospensione (18 mesi) di Melgrati a causa della legge Severino: il sindaco, ex consigliere regionale, era coinvolto nel processo sulle cosiddette "spese pazze" in Regione Liguria (dopo la condanna in primo grado, è arrivata l'assoluzione in appello).

Poi due intense mareggiate, secondo Melgrati "probabilmente le peggiori degli ultimi 100 anni", che hanno richiesto milioni di euro per intervenire sui danni. Infine il Covid: proprio ad Alassio c'è stato il secondo cluster italiano (all'hotel Bel Sit). "Ho fatto il sindaco per tre volte, ma mai come in questa esperienza ho avuto una squadra così eccezionale - ha commentato Melgrati -. Sono stato sospeso per un anno e mezzo, ma il vicesindaco Galtieri mi ha sostituito brillantemente: ha tenuto insieme il gruppo e portato avanti egregiamente il lavoro.

Assessori e consiglieri delegati hanno dato il massimo, sempre: non avevo mai visto un impegno così pressante e fattivo e ne sono orgoglioso". (ANSA).