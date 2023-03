Liguria, ricette sanitarie senza carta, anche per quelle bianche

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - Da quando la Regione Liguria ha avviato il progetto delle ricette dematerializzate per i farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (ricetta rossa) sono state emesse più di 21 milioni di prescrizioni nel 2021 che sono salite, l'anno successivo, a oltre 24 milioni con una media di oltre 95 mila ricette al giorno. Sono numeri presentati da Liguria Digitale destinati a crescere nel 2023 fino a 26 milioni grazie anche all'ultimo passaggio che prevede, da lunedì 3 aprile, la completa dematerializzazione delle prescrizioni mediche anche per le "ricette bianche", ovvero i farmaci non a carico del SSN. Una semplificazione per l'utente che in questa nuova fase non dovrà più portare in farmacia il codice NRE, il Numero di Ricetta Elettronica, che comunque continuerà ad arrivare con sms, ma basterà che abbia la tessera sanitaria. "Un passo avanti sulla strada della digitalizzazione della sanità ligure - spiega il presidente Giovanni Toti - con l'obiettivo di semplificare sempre più il rapporto fra cittadini e sistema sanitario regionale". "Con questa implementazione - aggiunge l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - portiamo a compimento un processo avviato con la fase acute della pandemia, abolendo il supporto cartaceo anche per le ricette riguardanti i farmaci il cui costo è a carico dell'utente".

"Abbiamo lavorato - spiega Enrico Castanini di Liguria Digitale - per fare in modo che per ogni processo di dematerializzazione vengano considerate le esigenze dei cittadini, che chiedono accessi semplificati e procedure più semplici". Una semplificazione anche per i medici che risparmieranno circa un minuto a ricetta. E' stato stimato che in media risparmieranno 100 minuti al giorno da dedicare ai pazienti. "Questa nuova procedura - spiega Alessandro Bonsignore, presidente regionale dell'Ordine dei Medici - permetterà di impegnare meno tempo in burocrazia". "Presentandosi in farmacia con la tessera sanitaria valida - conclude Elisabetta Borachia, presidente di Federfarma Liguria - gli utenti, oltre ad avere la possibilità di usufruire di un vasto numero di servizi di front office, potranno accedere alle prescrizioni mediche in modo più semplificato e veloce". (ANSA).