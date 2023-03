Viola il divieto di avvicinamento alla moglie, arrestato

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 MAR - Un uomo sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie è stato arrestato ieri dai carabinieri dopo essere stato sorpreso davanti alla porta dell'abitazione della donna. L'episodio è avvenuto nella bassa Val di Vara, in provincia della Spezia, l'arresto compiuto dagli uomini delle stazioni di Ceparana e Calice al Cornoviglio su input della magistratura spezzina, che ha disposto l'aggravamento della misura cautelare con la custodia in carcere alla Spezia.

L'allontanamento dell'uomo, un 56enne di origine albanese, era arrivato a seguito di episodi di maltrattamento in famiglia. La violazione degli scorsi giorni non sarebbe stata la prima secondo quanto riferito dall'Arma. (ANSA).