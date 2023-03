Sanlorenzo prende 49% di Sea Energy per innovare la nautica

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Sanlorenzo, azienda leader nel settore della nautica di lusso, entra in Sea Energy con l'acquisizione del 49% del capitale sociale della società, attiva nel settore della progettazione, produzione e installazione di impiantistica elettrica ed elettronica navale.

Per Sanlorenzo, che produce yacht e superyacht su misura contando sui quattro cantieri di La Spezia, Ameglia, Viareggio e Massa, l'operazione, del valore di quasi 2,7 milioni, rappresenta una verticalizzazione nel segmento dei progetti orientati alla sostenibilità.

Massimo Perotti, presidente e ceo di Sanlorenzo sottolinea che l'acquisizione di Sea Energy "un partner strategico della nostra catena di fornitura" e un'azienda che ha costruito il suo successo sull'innovazione tecnologica, "ci permette di realizzare un ulteriore passo nel rafforzamento della supply chain".

Ancora: "Negli ultimi anni Sea Energy ha inoltre sviluppato una significativa esperienza nel campo della propulsione elettrica ed ibrida; tale know-how rende questa operazione pienamente coerente con la nostra visione "Road to 2030" per lo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili in grado di rivoluzionare lo yachting". (ANSA).