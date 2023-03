Per Wwf una piscina non è una priorità per l'Isola Gallinara

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Il Wwf Savona "apprende dalla stampa che una delle prime priorità ritenute necessarie per la "valorizzazione" dell'isola Gallinara sembrerebbe essere una "piscina natatoria temporanea" da realizzare tramite ipotetici e immancabili fondi del Pnnr. In attesa di conoscere meglio i dettagli dell'iniziativa e le caratteristiche della struttura "temporanea" (inox? Calcestruzzo?) si esprime apprezzamento per la capacità di stupire da parte dei progettisti. I comunicati stampa annunciano anche che il progetto "valorizzerà" "la conformazione naturale dell'isola": d'altra parte, chi non ha mai pensato, guardando l'isola da terra, che alla Gallinara ci sia bisogno innanzitutto di una piscina? Indispensabile anche la precisazione che la piscina sarà "natatoria", cosa che consente di escludere l'ipotesi della realizzazione di allevamenti ittici nel parco regionale". Lo scrive in una nota l'associazione ambientalista.

"Da tempo il Wwf Savona chiede agli enti preposti una salvaguardia efficace dell'isola, tutelata come Riserva Naturale Regionale e Zona Speciale di Conservazione, ed informazioni sullo status di redazione degli obbligatori piani di gestione.

Tale richiesta è rivolta, in primo luogo, al Comune di Albenga, in quanto individuato come gestore sia della Riserva Naturale Regionale sia della Zona Speciale di Conservazione" si legge nella nota.

Il Wwf "chiede con urgenza che prima di predisporre qualsiasi piano di rilancio turistico, vengano approvati i relativi piani di gestione sulla tutela della biodiversità, previsti dalle norme nazionale e comunitaria, e che vengano valutate, come prevede la normativa vigente, la compatibilità e la reale sostenibilità di ogni futuribile intervento "temporaneo" o meno". (ANSA).