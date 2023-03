Gismondi 1954 vola con i gioielli, utile a 1,6 milioni, +364%

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Utile in crescita del 364% a 1,6 milioni, valore della produzione consolidato a 15,2 milioni (+52%) ed Ebitda consolidato a 3 milioni (+213%): sono i dati principali del progetto di bilancio consolidato del 2022 di Gismondi 1954, società genovese che produce gioielli di alta gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. L'andamento del primo trimestre dell'anno segna già una crescita e fra i progetti per il 2023 c'è anche l'acquisizione di un marchio del settore del lusso per integrare la proposta commerciale dell'azienda.

"Il 2022 si chiude con una crescita straordinaria, che stiamo alimentando anche nell'inizio del 2023 attraverso una strategia di crescita trasversale, sia a livello dimensionale che di espansione commerciale" commenta il ceo Massimo Gismondi. "La costituzione della Gismondi Us, l'accordo con Restivo per nuove aperture in Italia e la partnership nei Paesi del Golfo - aggiunge - sono solo alcuni step importanti messi a segno dall'inizio dell'anno e che vedranno protagonista il nostro brand nel mondo. Un'espansione che passa dalla crescita strutturale del gruppo e che sta riguardando anche l'arricchimento del nostro team, con professionalità dalle comprovate capacità manageriali e di sviluppo del business nei singoli territori". (ANSA).