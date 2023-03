Alla Tosse una sfida tra rap e stand up per giovani talenti

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Si chiama "Punchline" ed è una sfida, a colpi di rime e battute, tra giovani 'stand up comedian' e 'freestyler' che debutterà il 5 aprile alla Claque del Teatro della Tosse a Genova e andrà avanti per altre due serate (19 aprile e 3 maggio), tutte a ingresso gratuito. Il format, ideato da Claudio Cabona e Matteo Monforte e reso possibile grazie a Fondazione Luzzati e Regione Liguria, vede protagonisti i giovani talenti emergenti della comicità, del rap e del freestyle. "Un originale e divertente spettacolo che esprime alla perfezione la nostra visione di una cultura diffusa e accessibile a tutti - sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - non più ristretta a un pubblico di pochi appassionati e addetti ai lavori ma aperta alle nuove forme di espressione artistica e musicale provenienti dal mondo dei più giovani e non solo".

"La multidisciplinarietà e l'attenzione ai nuovi linguaggi sono tratti caratteristici del lavoro che si svolge tutto l'anno all'interno delle nostre sale - ha spiegato Emanuele Conte, presidente di Fondazione Luzzati - così come l'attività di scouting, che da sempre la Tosse porta avanti dando spazi, possibilità e valore ai nuovi talenti".

Prima di ogni spettacolo, al pomeriggio, avrà luogo una tappa di Orientamenti Tour per parlare ai giovani di sogni e talento ma anche per farli sperimentare in prima persona con una lezione sulla scrittura scenica e la possibilità di una "prova aperta" in cui sperimentarsi sul palco.

"Punchline propone un format innovativo che mette al centro i giovani - sottolinea l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola - un messaggio che ben si sposa con la mission di Orientamenti".

A presentare la prima serata sarà il comico e presentatore genovese Daniele Ronchetti "Gabri Gabra", ospite della serata il rapper e produttore Eames, all'anagrafe Alberto De Scalzi, che sarà protagonista anche di un tributo al padre cantautore Vittorio De Scalzi. (ANSA).