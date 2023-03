Ubriaco cade da 5 mt d'altezza nel park di Piazzale Traghetti

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - Un uomo di 30 anni è stato soccorso all'alba dopo essere caduto da circa cinque metri nel parcheggio sottostante il piazzale traghetti Iqbal Masih. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che lo hanno trasferito all'ospedale San Martino in codice rosso. L'uomo, cittadino venezuelano, non è in pericolo di vita ma ha riportato diversi traumi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, l'incidente è avvenuto vicino a una nota discoteca. L'uomo, ubriaco, è caduto per cause da accertare nel parcheggio sottostante. (ANSA).