La Spezia, benemerenza civica a decano dei 'muscolai'

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 MAR - La Spezia attribuisce la benemerenza civica all'associazione "I sogni di Benedetta", da dieci anni all'opera per il benessere sociale ed educativo dei bambini e delle bambine. Una realtà che ha preso piede dalla tragica scomparsa di Benedetta Boracchia, avvenuta nel 2012 quando aveva solo 5 anni, a causa di un incidente.

"L'associazione non è nata per ricordare Benedetta, ma per andare avanti - ha detto Letizia Verni, presidente e madre di Benedetta -. Quando mi chiedono come si fa, io rispondo sempre: circondandomi di bella gente. E la bella gente è qua, attorno a noi. Siamo convinti che si viva bene con gli altri quando gli altri vivono bene. Ai bambini chiediamo di aiutarci a visualizzare i sogni, davanti a cui noi adulti vediamo troppo spesso solo i problemi".

Questa mattina la consegna dell'onorificenza in Sala Dante, alla presenza dell'assessora Maria Grazia Frijia e del presidente del consiglio comunale Salvatore Piscopo. Benemerenza civica anche per Angelo Majoli, il decano dei "muscolai" spezzini, gli allevatori dei rinomati mitili del golfo, del cui consorzio è presidente onorario. Compirà 83 anni tra pochi giorni, ma continua a tramandare la cultura marinaresca alle giovani generazioni. Riconoscimento anche per Alberto Brunetti, presidente dell'Associazione genitori di soggetti autistici e da sempre impegnato per garantire un progetto di vita indipendente per le persone più fragili. (ANSA).