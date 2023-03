La procura apre fascicolo sul ragazzo morto a Genova

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - La procura del Tribunale per i minori di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per la morte di Edoardo A, 15 anni, morto sabato sera dopo un mini incontro di boxe tra amici, senza violenza. L'incarico per l'autopsia verrà dato mercoledì.

L'esame medico servirà a stabilire cosa sia successo. I carabinieri, intervenuti nell'appartamento di via Acquarone nel centro di Genova, non hanno riscontrato abuso di alcol o di stupefacenti. Le indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica.

Edoardo, studente del liceo scientifico Leonardo, si è sentito male dopo la fine del suo match. Il giovane è nato con una malformazione cardiaca ma era stato operato e, come raccontato dal padre Enrico, viveva normalmente, praticava sport a livello non agonistico. (ANSA).