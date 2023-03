Comunali Imperia: Pd, Bracco candidato centrosinistra unito

(ANSA) - IMPERIA, 27 MAR - "Ivan Bracco è il candidato del centrosinistra unito alle prossime elezioni. La mia proposta è servita a sbrogliare la matassa e a ricomporre la frattura, facendo convergere tutte le forze politiche in campo". Il segretario provinciale imperiese del Pd, Cristian Quesada, scioglie le riserve in vista delle prossime elezioni amministrative a Imperia. Ivan Bracco, 54 anni, vice commissario di polizia, responsabile della polizia postale di Imperia, è riuscito così a ricompattare il centrosinistra dopo la recente spaccatura del Pd. La segreteria provinciale del partito, aveva candidato Laura Amoretti (indipendente), funzionaria dei centri per l'impiego, determinando la fuoriuscita di Domenico Abbo, ex presidente della Provincia di Imperia e dei suoi sostenitori.

Successivamente, Ivan Bracco anch'egli indipendente, già designato candidato sindaco della lista civica Imperia Rinasce, decise di lasciare il posto ad Abbo. A quel punto il Pd a Imperia aveva due candidati sindaci: Amoretti e Abbo.

"Finalmente - prosegue Quesada - dopo una vicenda molto travagliata siamo riusciti a comporre questa vicenda tenendo unita tutta la coalizione di centrosinistra: Pd, Socialisti, Imperia Rinasce, Imperia al Centro, Sinistra Italiana e pezzi di società civile che sostenevano Laura Amoretti". (ANSA).