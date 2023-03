Amiu lancia allarme, attenti alle truffe

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - Sono giunte segnalazioni dal quartiere di Sestri Ponente di alcuni tentativi di truffa da parte un sedicente addetto Amiu che chiede di accedere agli appartamenti per effettuare verifiche per conto dell'azienda.

Amiu Genova informa che "nessun nostro addetto è autorizzato a effettuare accessi presso le abitazioni dei cittadini, né a vendere materiale di qualsiasi tipo per conto dell'azienda". Per quest' l'azienda invita "i cittadini a prestare la massima attenzione e nel caso di un eventuale contatto con questi truffatori di avvisare immediatamente le forze dell'Ordine".

(ANSA).