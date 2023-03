Picchia la testa contro recinzione stadio, ferito calciatore

(ANSA) - IMPERIA, 26 MAR - Un calciatore del Rivasamba, squadra dilettantistica di Sestri Levante, è rimasto ferito dopo aver battuto la testa contro la recinzione dello stadio in seguito a un contrasto durante la partita in trasferta contro l'Imperia, valevole per il campionato di Eccellenza. E' accaduto allo stadio Ciccione di Imperia. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha allertato l'elicottero Grifo.

Gianluca Causato, centrocampista del Rvasamba, ha perso conoscenza per alcuni secondi. L'elicottero è atterrato in campo e il calciatore è stato trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per un trauma cranico. La partita, interrotta per consentire i soccorsi, è ripresa dopo circa un'ora, ha visto la vittoria del Riva Samba 0-1 con rete segnata dal giocatore che ha sostituito Causato. . (ANSA).