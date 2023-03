Barbecue incendia caldaia, 11 in ospedale per accertamenti

(ANSA) - BORDIGHERA, 26 MAR - Undici persone sono finite in ospedale per accertamenti, nel primo pomeriggio, per l'incendio di un barbecue e di una caldaia in una veranda di via Pasteur, a Bordighera. Le cause sono ancora in fase di accertamento ed è stato grazie ad alcuni automobilisti che hanno allertato gli inquilini col clacson, che si è evitato il peggio. Secondo quanto appreso, sembra che in quel momento la famiglia si trovasse in casa dopo la grigliata, quando è divampato il rogo che potrebbe essere stato provocato da qualche tizzone ardente fatto volare dal vento. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con i vigili del fuoco e i carabinieri. (ANSA).