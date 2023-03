A fuoco nella notte una decina di moto sopra via Lagaccio

(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - La scorsa notte i Vigili del fuoco sono intervenuti, a Genova, in salita della Capra, sopra via del Lagaccio, per l'incendio di una decina di motorini. A causa dell'intenso calore che si è sviluppato anche alcune autovetture e un bidone dell'immondizia sono stati danneggiati. Si indaga sulla cause. (ANSA).