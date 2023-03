Lega divisa per Comunali Sestri Levante, commissariata sezione

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 25 MAR - Prime conseguenze della spaccatura in casa Lega sulle elezioni comunali di Sestri Levante.La sezione Sestri Levante - Val Petronio è stata commissariata dopo che il segretario, Ermes Paterlini ha deciso di candidarsi a sostegno dell'ingegnere Francesco Solinas, che nel centrodestra si contrappone a Diego Pistacchi, candidato dalle segreterie dei partiti. La decisione è stata presa dalla segreteria provinciale in accordo con quella regionale del partito. L'annuncio con una nota in cui si parla di "commissariamento tecnico, che non prevede alcun provvedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, è una misura organizzativa, che durerà fino a dopo le prossime elezioni amministrative". Prima di Paterlini, avevano annunciato il proprio sostegno a Solinas altri due leghisti: il capogruppo in Comune Paolo Smeraldi e il consigliere Albino Armanino.

Nello schieramento di centrodestra si registrano divisioni anche in Forza Italia: mentre il partito sostiene Pistacchi, il capogruppo in Regione Claudio Muzio ha deciso di sostenere Solinas: la sua decisione è in fase di valutazione da parte del coordinatore regionale Carlo Bagnasco, non è escluso che possa essere espulso.

Muzio e i leghisti avrebbero voluto per la corsa a sindaco una persona espressione del territorio che avevano individuato in Solinas e non hanno accettato la scelta imposta dalle segreteria dei partiti.

Pistacchi è sostenuto da Lega, FdI, Forza Italia, Udc, Lista Toti. Lunedì esponenti dei partiti interverranno alla presentazione di Pistacchi Sul fronte progressista, invece, sembra certa la discesa in campo come capolista nello schieramento di Marcello Massucco dell'onorevole Valentina Ghio, sindaco uscente. Massucco è sostenuto da Pd, Italia Viva, Azione e due liste civiche.

Il M5s e due liste civiche sostengo Giorgio Calabrò (ANSA).