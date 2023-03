Caporalato digitale, due denunce a Genova

(ANSA) - GENOVA, 25 MAR - I carabinieri di Genova hanno denunciato due persone per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nell'ambito della campagna nazionale contro il caporalato digitale. Nel capoluogo ligure sono stati controllati diversi hotpoint e 34 rider delle più importanti piattaforme di food delivery come Just Eat, Deliveroo, Uber Eats e Glovo. I militari hanno scoperto due cessioni di account che hanno fatto scattare le denunce.

A livello nazionale sono stati identificati oltre 1600 rider, scoperte 92 cessioni illecite di account, ed eseguiti 22 sequestri di mezzi. (ANSA).