Torna Goa Boa Festival, attesi Salmo, Baustelle e Kraftwerk

(ANSA) - GENOVA, 24 MAR - Salmo, Baustelle ma anche i pionieri della musica elettronica Kraftwerk. Sono solo alcuni dei nomi che infiammeranno le notti estive genovesi.

Sono alcuni tra i protagonisti del panorama nazionale e internazionale che prenderanno parte alla XXV edizione del GOA-BOA Festival che andrà in scena dal 30 giugno all'8 luglio all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova. Ad aprire il festival il duo partenopeo Nu Genea, attualmente impegnati nel tour europeo. Mercoledì 5 luglio sarà il turno di Salmo e il giorno seguente i Baustelle si esibiranno assieme a Kim Gordon, ex Sonic Youth.

A chiudere il festival, sabato 8 luglio, i leggendari musicisti di Dusseldorf che portreranno in scena uno spettacolo inedito il cui debutto sarà a maggio in Brasile. Nelle prossime settimane sono però attesi annunci di altri artisti. (ANSA).