Sindaco S.Margherita a possessori 2^case, vi aggiorno vita città

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 24 MAR - Lettera inviata dal sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni a tutti i possessori di seconde case della cittadina del Tigullio per raccontare l'impegno in progetti e azioni per migliorare la sicurezza, i servizi, la qualità della vita e la tutela dell'ambiente ma che illustra anche i canali informativi a disposizione per tenersi aggiornati sulle azioni amministrative e sulla vita cittadina a cominciare dagli eventi. Per questo scopo sono riportati tre qr code che rimandano al canale Telegram del Comune, al sito turistico livesanta.it e alla playlist del Tg Santa, videonews periodiche su Santa Margherita Ligure.

Allegato alla lettera di benvenuto anche un pieghevole in cui sono rappresentati alcuni dei principali eventi del 2023: il tributo a Carlo Riva, il contest di danza The Beat Dream, Ecofestival al Femminile, il Premio Bindi, Sant'in Jazz, Mi Games, Guitar Summit, Tigullio a Teatro, Bioetica Festival, Irish Music Festival, il Miglio Blu. Oltre agli appuntamenti periodici estivi con i laboratori gratuiti di biologia marina e le sedute di yoga gratuite in piazza del Sole. "A Santa Margherita Ligure abbiamo circa 5 mila seconde case - spiega Donadoni - abitate da un notevole numero di persone che sono da considerare più come cittadini che come turisti. Cittadini che non sono stabilmente a Santa Margherita Ligure ma che hanno bisogno di tutte le informazioni necessarie per vivere il loro luogo del cuore".

Il pieghevole, che riporta in copertina una summer edition del brand turistico di Santa Margherita Ligure, sarà in distribuzione anche nei giorni dei ponti di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio. (ANSA).