Nuova vita per la Marinella di Nervi, sarà hotel di lusso

(ANSA) - GENOVA, 24 MAR - La Marinella, lo storico edificio posizionato sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi, ha svelato la facciata togliendo parte delle impalcature che la coprivano. Un intervento lunghissimo durato 7 anni, di cui 4 e mezzo di fermo cantiere per burocrazia, emergenza Covid19 ed eventi meteorologici, per una struttura realizzata nel 1934.

L'operazione di restyling de La Marinella di Nervi restituirà al quartiere e alla Liguria il suo gioiello dalla forte vocazione turistica con al suo interno un hotel dimora storica, una spa, un ristorante, un lounge bar con terrazza e una marina con pontile a mare, pavimentata con le pietre di scoglio originarie rinvenute durante i lavori.

"Siamo felici di vedere vicina la meta dopo tante difficoltà e comprensibili scetticismi di molti cittadini e orgogliosi di poter iniziare a svelare una parte della nuova Marinella con la rimozione delle sue impalcature - ha commentato Igor Mendelevich, amministratore unico de La Marinella 1934 -. Il mio primo ringraziamento va ai tanti cittadini, imprese, enti che ci hanno sostenuto e dato le motivazioni a perseverare; un plauso particolare all'amministrazione comunale e in primis il nostro Sindaco Bucci, per aver creduto nel progetto e in noi; infine a tutte le maestranze che ogni giorno lavorano per restituire a Nervi e a Genova una struttura di assoluto pregio e dalle enormi potenzialità".

"Ora partiamo - ha concluso Mendelevich - con la ricerca di trentadue dipendenti che vorremmo fossero in primis giovani e liguri, necessari a coprire tutte le aree di lavoro della struttura. Siamo all'opera per concludere in breve tempo i lavori agli allestimenti interni per poter inaugurare prima della finale della Ocean Race, in programma a Genova dal 24 giugno al 2 luglio e mostrare, in occasione di questo grande evento sportivo di respiro nazionale e mondiale, la Marinella quale patrimonio di tutti i genovesi". (ANSA).