Comune Genova, 1,5 milioni per teatro Ivo Chiesa

(ANSA) - GENOVA, 24 MAR - Via libera dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, al progetto definitivo degli interventi di efficientamento energetico del Teatro nazionale Ivo Chiesa. "Con questo intervento finanziato da 1,5 milioni di euro che abbiamo intercettato attraverso il dl 50 collegato al Pnrr - spiega Piciocchi - andremo a efficientare dal punto di vista energetico il Teatro Nazionale e a realizzare opere interne finalizzate all'accessibilità e quindi all'abbattimento delle barriere architettoniche. Sarà, infatti, installato anche un ascensore che porterà in platea le persone con problemi motori. Inoltre, verrà migliorata la funzionalità degli spazi interni. Con Genova Capitale del libro riteniamo centrale potenziare, valorizzare e rendere in linea con i moderni standard di efficienza tutti i luoghi della cultura, molto cari ai genovesi, e aprirli sempre di più al grande pubblico, senza lasciare indietro nessuno".

L'intervento è finanziato da 1,5 milioni di euro nell'ambito dei fondi del decreto legge n.50/2022, convertito in legge n.91 del 15 luglio 2022, per il rafforzamento degli interventi del Pnrr dei grandi Comuni. (ANSA).