Genoa: a Luglio ritiro in Val di Fassa

Sarà la Val di Fassa ad ospitare il prossimo luglio il ritiro estivo del Genoa. Il club rossoblù tornerà dunque in Trentino dopo le esperienze degli anni '90. Si chiude così la lunga serie di ritiri in Austria a Neustift che ha visto il Grifone protagonista per ben 15 estati.

L'accordo tra il Genoa e l'azienda per il turismo della Val di Fassa varrà per le prossime tre stagioni sportive.

Calciatori, tecnici, staff e dirigenti saranno ospiti della valle per due settimane, nel periodo compreso indicativamente dal 10 al 25 luglio 2023, disponendo di servizi, strutture ricettive e facilities logistiche nelle località della valle.

Il Genoa si allenerà al centro sportivo Carlo Benatti di Moena, dove giocherà tre amichevoli. A margine delle attività sportive sono previsti alcuni eventi come la presentazione ufficiale della squadra, che coinvolgeranno gli abitanti della valle e i tifosi rossoblù a cui saranno riservate agevolazioni.

"Siamo felici di avviare una partnership con la Val di Fassa, le sue istituzioni, il tessuto produttivo e i residenti - ha dichiarato Andrés Blázquez, ad del Genoa-. E' motivo di orgoglio che la scelta sia ricaduta sul Genoa, considerando le alternative che la valle aveva. Riteniamo che sia stato apprezzato il potenziale che la nostra società, la nostra squadra, la tifoseria, veicolano nel presente e svilupperanno in futuro, sotto l'impulso di 777 Football Group e del network internazionale di club che ne fanno parte".

"La Val di Fassa scommette sul Genoa - ha sottolineato Paolo Grigolli, direttore di Apt Val di Fassa - una squadra di calcio blasonata, con una proprietà capace di visione internazionale.

Il Genoa è in una fase particolarmente felice e ci auguriamo che coroni il sogno del ritorno in Serie A. Con l'entusiasmo che questo comporta, ci prepariamo a vivere una bella esperienza con i suoi tifosi in Fassa".

Durante la 'Pre-Season 23/24' si terranno inoltre i Genoa Camp, i corsi calcistici rivolti ai più giovani, curati da tecnici e istruttori di ruolo nel settore giovanile e nella scuola calcio. (ANSA).