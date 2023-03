A Spezia panchina rosa ricorda ruolo prevenzione antitumori

(ANSA) - LA SPEZIA, 24 MAR - Una panchina rosa per sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce dei tumori. La panchina è stata inaugurata questa mattina all'interno del Parco XXV Aprile alla Spezia dal sindaco Pierluigi Peracchini e dall'assessore alle politiche sanitarie Giulio Guerri, insieme alla presidente provinciale Lilt Laura Lombardi e dalla scrittrice e blogger Irene Renei.

Un simbolo, ha spiegato il sindaco, per ricordare l'importanza della prevenzione, sulla quale "si gioca la salute di tutti. L'augurio è che possa essere stimolo di riflessione".

Il Comune sta portando avanti attività nelle scuole per "promuovere la conoscenza e la prevenzione in campo sanitario" ha aggiunto Guerri. L'iniziativa si è svolta nell'ambito della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica della Lilt.

