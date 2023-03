Ventimiglia, in 3 mesi 'restituiti' a Francia 363 bimbi profughi

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 23 MAR - Da inizio anno, sono 363 gli stranieri minorenni 'restituiti' alla Francia dopo essere stati respinti alla frontiera di Ventimiglia dalla Police Nationale.

Lo ha riferito stamani il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, a margine del Comitato sull'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto nella sala consiliare di Ventimiglia e durante il quale è stata annunciata l'apertura dei primi quattro punti di assistenza diffusi (Pad). E sempre da inizio 2023, ammontano a 5.554 gli stranieri respinti dalla Francia, una media di 60 al giorno, nessuno dei quali ha richiesto asilo in Italia.

"Dalla Francia vengono respinti pure donne e bambini quindi anche minori, contrariamente a quanto previsto dal diritto internazionale - ha sottolineato il prefetto -. Qui a Ventimiglia ci sono diverse associazioni, che danno ospitalità a questi minori. Il ministro Piantedosi e il sottosegretario Molteni mi hanno chiesto da un parte di intensificare l'aspetto umanitario di chi è in attesa di raggiungere la Francia e dall'altra forte rigore nel contrasto alle organizzazioni criminali di migranti e connazionali, presenti a Ventimiglia, che operano come 'scafisti della strada', i cosiddetti passeur".

