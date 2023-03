Spezia pareggia 1-1 con il Monaco, a segno Caldara

(ANSA) - LA SPEZIA, 23 MAR - Lo Spezia pareggia per 1-1 in amichevole contro i francesi del Monaco con i gol di Caldara e Coulibaly nel primo tempo. Presso il centro sportivo di La Turbie, i liguri di Leonardo Semplici presentano una formazione rimaneggiata a causa dei dieci calciatori impegnati con le nazionali. Il tecnico sceglie inizialmente il 4-3-3 con Wisniewski al centro della difesa insieme a Caldara e Agudelo "falso nove" tra Gyasi e Verde. Nel secondo tempo tanti esperimenti e spazio a otto calciatori della Primavera partiti insieme alla prima squadra.

"Una bella giornata contro una squadra di grande valore, un test che mi è servito per vedere calciatori che hanno avuto meno spazio fino ad oggi. Sono soddisfatto per il modo di stare in campo e la personalità dimostrata - ha detto Semplici al termine del match -. Ci avviciniamo alla mentalità che sto cercando di trasmettere dal mio arrivo, ovvero la voglia di fare sempre la gara". In giornata il rientro alla Spezia con la prospettiva di riavere presto Bastoni, reduce da infortunio. Tornerà in Italia nelle prossime ore anche Holm, convocato dalla Svezia ma escluso durante il ritiro per un problema fisico. Alla ripresa del campionato lo scontro diretto contro la Salernitana. "Speriamo di recuperare qualche calciatore e che chi rientra dalle nazionali lo faccia nel migliore dei modi - dice Semplici -.

Sarà una partita importante per noi". (ANSA).