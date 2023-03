Regione Liguria presenta piano socio sanitario 2023-2025

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - La Giunta regionale ha approvato il piano socio sanitario 2023-2025, il primo post pandemia. Si tratta del documento di programmazione delle attività territoriali e ospedaliere per ciò che attiene gli aspetti sanitari e socio sanitari per tutta la Regione Liguria. Un piano che segue come linee guida il decreto ministeriale 77 che riorganizza l'assistenza territoriale attraverso ospedali di comunità, case di comunità, centrali operative territoriali e il decreto ministeriale 70 del 2015 che disciplina il numero delle unità operative all'interno degli ospedali e delle aziende sanitarie.

Il piano verrà adesso presentato al Ministero della Salute che darà una valutazione nell'arco di un mese, periodo durante il quale l'assessore Gratarola sarà a disposizione per presentarlo in sede di Conferenza dei Sindaci in ogni Asl, affiancando il contributo dell'assessorato alla concertazione e alla cooperazione tra l'azienda sanitaria locale, gli enti locali e le organizzazioni sindacali Nello specifico la programmazione regionale prevede 9 punti nascita presso le 5 aziende con i punti nascita di ASL 1, 2, 4 e 5 che devono ancora essere decisi mentre per la Asl 3 saranno Villa Scassi/Ospedale Evangelico di Voltri, E.O. Galliera, Policlinico San Martino e Istituto G. Gaslini.

11 ospedali di comunità, strutture sanitarie intermedie della rete territoriale, a gestione prevalentemente infermieristica con presenza di un medico almeno 4,5 ore al giorno (6 giorni su 7) e a ricovero breve che si colloca tra l'ospedale e la dimensione domestica. 32 Case di comunità: strutture in cui operano equipe multi professionali composte da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali e infermieri di comunità.

16 centrali operative territoriali e 3 centrali del 118 , quella con sede al San Martino e due una a Ponente e una a Levante con sede ancora da decidere. (ANSA).