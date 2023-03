Rapinarono studente davanti stazione, due arresti

La polizia ha arrestato due uomini di 24 e 35 anni presunti autori di una rapina nei confronti di uno studente per strada a Genova. L'episodio è accaduto a febbraio. Il minorenne era uscito dalla stazione per andare a scuola quando è stato avvicinato dai due uomini. Uno gli ha strappato la collanina d'oro mentre l'altro, per spaventarlo ha messo una mano in tasca fingendo di avere una pistola. Il giovane, nonostante lo shock è andato a scuola da dove è stato dato l'allarme. Le indagini del Commissariato Prè, grazie anche alle immagini delle videocamere di sorveglianza, si sono concentrate sui due uomini, già noti agli operatori per reati pregressi, sempre dello stesso tipo. I poliziotti si sono appostati nella zona dove era avvenuta la rapina e hanno così identificato i due. (ANSA).